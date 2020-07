Pesaro, riapre la Statale ma per via Lamarca servono altre due settimane

Chiusi i lavori iniziati i primi di maggio. Rimossa la rotatoria in via Kolbe, mentre tra qualche giorno Lamarca aprirà con semaforo e senso unico alternato

PESARO – Riapre la Statale, ma serviranno altre due settimane per poter riaprire via La Marca. Mercoledì pomeriggio, 15 luglio, intorno alle 18 dopo l’asfaltatura pomeridiana, è stata rimossa la rotatoria provvisoria in via Kolbe e la Statale è stata liberata.



I lavori erano iniziati il 4 maggio e via La Marca resta chiusa al traffico per altre due settimane e verrà riaperta con senso unico alternato regolato con semaforo.

Un momento dei lavori dopo l’abbattimento del ponte

Lavori travagliati tanto che il sindaco Matteo Ricci aveva detto: «Chiediamo scusa per disagi creati a causa del protrarsi dei lavori al ponte sulla statale. Quando ho dato il via ai lavori urgenti sul ponte di via la Marca, mi avevano garantito che sarebbero finiti nelle prime settimane di giugno, prima dell’inizio dell’estate. Sono arrabbiato quanto voi cittadini che in questi giorni fate spesso molta fila per uscire ed entrare dalla città. Per questo mi scuso e vi chiedo ancora due settimane di pazienza».

Aveva espresso dubbi il consigliere Fdi Nicola Baiocchi rispetto ai tempi: “In teoria ci vorrebbero 28 giorni per il collaudo, dunque fine luglio, ma la direzione dei lavori fa sapere di poter anticipare nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell’utenza. E’ chiaro che serva un ponte a regola d’arte con l’aspetto della sicurezza che resta di primaria importanza. Vigileremo affinchè tutto proceda al meglio, ma i cittadini dovranno subire ancora disagi per un’altra buona parte d’estate, cosa che si sarebbe potuta evitare e che critichiamo fortemente».