Pesaro, Redaelli (Fi): «Sosta, commercio e manutenzioni: il Comune intervenga a Baia Flaminia»

PESARO – Interventi in Baia Flaminia, il consigliere Fi Michele Redaelli fa le pulci all’amministrazione comunale.

«Finalmente anche l’amministrazione di Pesaro si accorge dell’esistenza di Baia Flaminia. Qui occorre conciliare le esigenze e le legittime richieste dei residenti, degli esercenti e dei visitatori. Come centrodestra abbiamo portato all’attenzione del dibattito cittadino più volte le tematiche che riguardano questo quartiere con diverse iniziative e documenti condivisi dai consiglieri della lista Ascoltiamo Pesaro (Angelini, Rovelli, Nicoloso, Ghiretti e Paggetti). Nel piano che abbiamo sottoposto all’amministrazione abbiamo indicato diverse tematiche che per noi rappresentano delle priorità per questa zona. L’Amministrazione purtroppo non è stata in grado di affrontarne neanche una in tutto questo tempo ma continua a nascondersi dietro ad alibi e prova addirittura a dire che il centrodestra non è in grado di fare proposte».

Redaelli entra nello specifico. «Fra le priorità abbiamo segnalato l’importanza della pianificazione della pulizia di tombini e fognature, che in questa zona di città sono sottoposti anche alla presenza della sabbia, per cui la manutenzione necessita particolare attenzione. Abbiamo espresso la necessità di una riorganizzazione della sosta delle auto, altro tema mai affrontato nonostante le promesse di incontri con la cittadinanza mai avvenuti neanche su questo tema.

Abbiamo chiesto interventi di messa in sicurezza e di gestione del traffico e del passaggio dei mezzi con velocità elevate su Via Lungo Foglia Caboto e Via Lungo Foglia delle Nazioni, nonché la carenza della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti stradali poco illuminati. Abbiamo chiesto una maggiore cura del servizio della raccolta differenziata ed in particolare una massiccia intensificazione dei passaggi nel periodo estivo. Questi sono solo alcuni dei tanti argomenti che abbiamo affrontato e delle proposte che abbiamo sottoposto al Quartiere ed al Comune».



Il consigliere chiude: «Siamo contenti che l’assessore Frenquellucci voglia affrontare il tema dei porticati della Baia e soprattutto che intenderà percorrere il percorso partecipativo e di ascolto delle parti. Rispetto all’utilizzo delle zone all’aperto, abbiamo invitato l’amministrazione ad interessarsi del tema per permettere una armonia ed una regolamentazione di buon senso che permettesse agli esercizi commerciali di lavorare al meglio ma anche ai passanti di poter usufruire del passaggio sotto i porticati di Baia Flaminia. Per troppo tempo l’amministrazione è stata inattiva e ora si corre ai ripari dovendo andare però a risolvere tutta una serie di situazioni che negli anni si sono stratificate. Ci fa piacere che finalmente l’amministrazione comunale abbia deciso di occuparsi di Baia Flaminia. Speriamo che lo faccia con buon senso e cognizione di causa».