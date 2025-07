Pesaro punta a recupero e valorizzazione delle mura di Candelara

Dopo Monteciccardo e Casteldimezzo. Biancani e Pozzi: «Un altro intervento per far risplendere i nostri borghi; in quello “delle Candele” vogliamo portare un nuovo accesso e restituire la cinta nella sua interezza»

PESARO – Dopo Monteciccardo e Casteldimezzo, Pesaro punta al recupero e alla valorizzazione anche delle mura di Candelara. «Un altro intervento per far risplendere i nostri borghi; in quello “delle Candele” vogliamo portare un nuovo accesso e restituire la cinta nella sua interezza – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi -. L’obiettivo è ridare le mura antiche “complete” al borgo del Quartiere “Colline e Castelli” tramite un intervento che prevede anche la realizzazione di una scala di accesso/uscita dal centro storico. Un’opera che sarà fondamentale per riqualificare e rendere sempre più bello uno dei castelli più suggestivi che abbiamo nel nostro comune ma anche per migliorare l’accessibilità e gestire al meglio la fruizione delle migliaia di persone che raggiungono il borgo, soprattutto durante un evento di richiamo nazionale come “Candele a Candelara”».

Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dalla giunta Biancani che ha deciso di candidarlo al bando regionale per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche rivolto ai Comuni con scadenza a fine luglio. «Mettiamo un altro mattone alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dell’intera città con quest’opera che ci permetterà di riportare all’interezza originale, le mura di Candelara» dice Biancani. Il sindaco spiega poi che «Vogliamo che i cittadini e tutti coloro che ci raggiungono per visitare il nostro territorio possano ammirarlo e goderne al meglio. È per questo che il Comune ha già avviato interventi a Monteciccardo (quasi ultimato quello alle mura “recuperate”), a Casteldimezzo (di oggi la selezione delle ditte che hanno presentato manifestazione d’interesse per il recupero delle mura storiche, che saranno chiamate a presentare l’offerta al Comune; l’obiettivo è iniziare i lavori a settembre) ma anche a Novilara, Ginestreto, Pozzo Alto e Fiorenzuola di Focara. Bellissimi borghi antichi caratterizzati da cinte murarie che, nel corso degli anni, come Amministrazione abbiamo cercato di recuperare», ha detto Biancani.

Sindaco e assessore spiegano che «la cinta muraria del borgo di Candelara è stata restaurata in più stralci negli ultimi anni; alla stessa mancava però l’ultimo tratto (il più degradato a causa di una vecchia frana), quello di raccordo tra la zona nord-ovest e il torrione, che non è mai interessato da interventi di recupero».

«Realizzare il progetto ci permetterà di riportare alla loro interezza le mura – precisa Pozzi -. Oltre a questo l’intervento prevede una nuova scala di collegamento tra il borgo sopra le mura e la sottostante area destinata a parcheggio (l’ex foro boario). Sarà un secondo accesso al borgo antico che ripercorrerà la storia: ripristineremo il varco che già all’inizio del XIX secolo veniva usato come passaggio alternativo alla porta principale. Il quadro economico dell’opera è di 650mila euro; se il bando sarà selezionato tra quelli vincitori dalla Regione l’Amministrazione comparteciperà con circa 200mila euro».

«Una cifra importante – dicono Biancani e Pozzi – che abbiamo deciso di prevedere perché ci permetterà di dare nuova luce, nuovo valore, migliore accessibilità e, di conseguenza, nuove opportunità al Quartiere. Ringraziamo la Pro Loco di Candelara che ci ha messo a disposizione il progetto esecutivo dell’intervento sulle mura consentendoci di partecipare al bando regionale. È una collaborazione molto importante quella tra Comune e Pro Loco, protagonista in città di numerose azioni che la pongono come soggetto attivo che, insieme all’Amministrazione comunale, si pone l’unico obiettivo di migliorare la nostra città».