Pesaro, recupero degli appartamenti di via Cattaneo: posti letto per studenti e artisti

PESARO – Residenze per artisti e studenti, ecco il recupero di un palazzo.

L’Amministrazione accelera sulla trasformazione in dimore per artisti e studenti degli appartamenti di via Cattaneo 65. In Giunta confermata l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, finanziati dal PINQuA. Un totale di 822.782 euro di interventi che rigenereranno i 2 appartamenti collocati all’intersezione con via Cattaneo restituendo 7 posti letto alla collettività.

«Un intervento importantissimo per due ragioni: perché recupera un edificio di gran pregio e visibilissimo, perché posto ad angolo tra viale Gramsci e corso XI Febbraio; e perché lo fa in direzione di una Capitale creativa, pronta a far abbassare i costi dell’ospitalità di artisti e studenti per la città» spiegano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Riccardo Pozzi, assessore al Fare.

«È una riqualificazione su cui stiamo lavorando in tempi davvero celeri – aggiungono Vimini e Pozzi -. Lo scorso mese abbiamo acquisito (70mila euro) i 2 appartamenti di cui eravamo comproprietari insieme ad Ast; oggi approviamo i progetti di fattibilità con cui andremo a gara entro l’anno per iniziare i lavori entro marzo 2024 su un edificio di pregio, oggi in uno stato di decadimento, seguendo quanto indicato dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare».

Tempi veloci, dunque per il cantiere che, dalla prossima primavera, riqualificherà il piano terra e il primo piano dell’immobile collocato in una via strategica per i futuri fruitori, «Gli interventi che andremo ad eseguire restituiranno 7 posti letto che destineremo a studenti e artisti di Pesaro 2024. Pensiamo agli iscritti al Conservatorio Rossini ad esempio, così come a musicisti, danzatori e performer che verranno in città per realizzare residenze artistiche e che troveranno in questi locali degli spazi perfetti e a pochi passi dai loro luoghi di interesse, di studio e lavoro e vicino alla scuola e alla palestra Carducci» aggiungono Vimini e Pozzi.

Al piano terra, l’intervento prevede la realizzazione di un alloggio accessibile e il superamento delle barriere architettoniche anche tramite due piccole pedane di accompagnamento al vano scala condominiale. Saranno demoliti i pavimenti, il servizio igienico e gli attuali impianti; saranno realizzati due servizi igienici uno dei quali accessibile. Inserito nel progetto anche il consolidamento dei tramezzi esistenti e delle volte a mattoni presenti nella struttura; le nuove pavimentazioni, gli infissi esterni, interni e le porte. La riqualificazione smantellerà i controsoffitti sostituiti con lastre di recente installazione e realizzerà nuovi controsoffitti continui in cartongesso fissati con ancoraggi antisismici. I nuovi intonaci saranno a calce; le tinteggiature richiameranno gli originali cromatismi rilevati dall’indagine stratigrafica sotto i vari strati di vernice.

Al primo piano, il progetto prevede una diversa e “più razionale distribuzione interna”: sarà mantenuta la cucina-pranzo sul lato che si affaccia su via Morselli; realizzato un secondo servizio igienico, due camere da letto doppie e un locale da adibire a sala comune per gli artisti e studenti. Previsto il rifacimento delle attuali pavimentazioni (che verranno uniformate), nuovi infissi esterni in legno (bianchi, delle stesse dimensioni e specchiature degli esistenti) e nuove porte interne in legno lamellare di pino. Verranno mantenuti gli attuali soffitti e recuperate le decorazioni dei primi anni del novecento individuate tramite “l’indagine stratigrafica sui rivestimenti degli ambienti interni”. I lavori prevedono anche il rifacimento degli impianti (idrico termico sanitario elettrico) e un nuovo impianto fognario comune ai due alloggi che si allaccerà alla pubblica fognatura in via XI febbraio.