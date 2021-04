Pesaro, recuperato al porto il corpo senza vita di un 75enne

PESARO – Recuperato dall’acqua il corpo senza vita di un 75enne pesarese.

Mercoledì mattina alle 9 un un passante ha notato un corpo a pelo dell’acqua al porto nella zona del Moloko. Era vestito, di corporatura media. Il passante ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto che ha effettuato le operazioni di recupero della salma. È stato allertato anche il medico legale che ha potuto constatare solo la morte dell’uomo.

I militari della guardia costiera hanno quindi allertato il magistrato di turno e hanno iniziato le operazioni per arrivare all’identificazione della salma. Si trattava di un pesarese di 75 anni, pensionato.



Poco più in là, parcheggiata sempre in zona porto, la sua auto. È stata quindi allertata la figlia che ha provveduto al riconoscimento della salma, confermando l’identità dell’uomo.

Le cause sono al vaglio della magistratura. Quello che è emerso, da un primo esame del corpo, è che l’uomo non aveva segni di violenza.

In auto non sono stati trovati biglietti che possano spiegare un eventuale gesto autolesivo. Tra le ipotesi restano al vaglio degli inquirenti quella del suicidio o anche la pista del malore.