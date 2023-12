Pesaro, la rassegna “Filo di Perle” per raccontare di donne che hanno fatto la storia

PESARO – Un filo di perle per raccontare di donne straordinarie. Nel settembre 2007, in occasione dell’anno europeo delle Pari Opportunità, la Provincia di Pesaro e Urbino organizzò Perle, per le donne che cambiano. Il divenire della differenza il primo festival nazionale interamente dedicato al pensiero femminile, declinato in ogni ambito: culturale, sociale, storico e politico.

Provocatoriamente, il luogo scelto per realizzare il festival fu la Caserma Del Monte-Cialdini di Pesaro. Quel luogo, simbolo per eccellenza del mondo maschile, ospitò, per quattro giorni, incontri, dibattiti, mostre, spettacoli per tracciare un profilo a tutto tondo del pensiero femminile. Il Comune di Pesaro, Percorso Donna APS e la Casa delle Donne di Pesaro, in collaborazione con Biblioteca Bobbato, Le Voci dei Libri APS, CGIL Pesaro e Urbino, Liceo Mamiani e Liceo Marconi di Pesaro oggi intendono riprendere il… filo di quell’importante discorso.

Nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della cultura, la rassegna di incontri Il FILO DI PERLE intende raccontare le storie di alcune donne che hanno fatto la Storia delle Donne. Obiettivo del progetto è quello di trasmettere, soprattutto alle generazioni di ragazze e ragazzi, il patrimonio storico di idee e di conquiste femminili, attraverso l’“incontro” con alcune donne del passato e del presente che hanno ricoperto, e ricoprono oggi, un ruolo fondamentale per la conquista dei diritti delle donne, delle pari opportunità e per la crescita e lo sviluppo del pensiero della differenza. IL FILO DI PERLE avrà durata biennale.

Sette saranno le magnifiche Perle, ovvero le figure femminili protagoniste di questa collana di incontri che si svolgerà dal 20 dicembre 2023 al 25 novembre 2024: Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Carla Lonzi. Ogni incontro sarà diviso in due parti: nella prima parte si ripercorrerà la vita e l’opera della protagonista grazie a letture affidate a studenti dei Licei Mamiani e Marconi e alle Voci dei Libri, arricchite da musiche e proiezioni di materiale iconografico. Nella seconda parte la parola sarà affidata a note esperte e studiose contemporanee (Paola Massaro, Lucia Tancredi, Simona Ricci, Serena Ballista, Annarosa Buttarelli) che potranno spiegare e commentare la preziosa eredità lasciataci da ognuna di queste nostre “Madri”.

Ognuno dei sette appuntamenti della rassegna prevede una doppia replica giornaliera: la prima alle ore 10.15 nell’Aula Magna del Liceo Marconi, riservata a studenti e insegnanti dei Licei Mamiani e Marconi. La seconda alle ore 17.30 alla Biblioteca Bobbato (Galleria dei Fonditori 64, Pesaro 61122 c/o Centro Commerciale Miralfiore – Ipercoop, 1° piano – 0721 416229), aperta a tutto il pubblico interessato, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il primo appuntamento mercoledì 20 dicembre con OLYMPE DE GOUGES (1748-1793) con Paola Massaro alle ore 10.15 Aula Magna del Liceo Marconi – riservato agli studenti e agli insegnanti dei Licei Mamiani e Marconi ore 17.30 Biblioteca Bobbato (Galleria dei Fonditori 64, Pesaro 61122 (c/o Centro Commerciale Miralfiore – Ipercoop, 1° piano) 0721 416229 – ingresso libero fino ad esaurimento posti.