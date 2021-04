Pesaro, rappresentante di gioielli rapinato al Carducci

PESARO – Rapinato rappresentante di gioielli in pieno giorno. Il fatto è accaduto ieri in piazzale Carducci, il parcheggio del centro storico. Qui due malviventi in moto, poco dopo le 12, hanno messo a segno il loro piano.



Sicuramente avevano osservato i movimenti del rappresentante da giorni. Sapevano chi era e cosa poteva avere con sé. L’uomo era a piedi quando è stato avvicinato dai due in moto. Avevano entrambi un cappello calzato sulla testa e la mascherina, praticamente irriconoscibili.

Uno di loro è sceso e ha aggredito il rappresentante, 55 anni, strappandogli di mano un borsello. Lì dentro erano custoditi i gioielli che doveva portare a far vedere ai negozi specializzati di Pesaro. Si parla di preziosi per un valore compreso tra i 25 e i 30 mila euro. Dunque un colpo ingente e sicuramente calcolato.



I due sono sgommati via in direzione ospedale a tutta velocità. L’uomo, sotto shock, non ha potuto fare molto. È stata chiamata la polizia che sta indagando sul caso. Il 55enne rapinato è stato ascoltato dagli agenti. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza per cercare di visualizzare la targa della moto, anche se potrebbe essere rubata.