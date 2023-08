Pesaro, rapporti tesi tra vicini tra rumori e grida: persino il gatto ne risente. Arriva la polizia

PESARO – Rumori e urla dall’appartamento vicino, arriva la polizia dopo l’ennesima lite.

È successo in un condominio in zona Vismara. Da una parte ci sono vicini ritenuti troppo rumorosi, a qualsiasi ora della notte, dall’altra una famiglia e persino il loro gatto che il veterinario ha decretato sotto stress per i continui rumori che provengono dall’appartamento accanto. Il gatto ha un udito molto sensibile e i suoni forti lo farebbero scattare continuamente. Tanto da sviluppare, come certificato dal veterinario, turbe psicologiche. Tra esami e medicinali il costo non è trascurabile.

Così l’altro giorno c’è stato un litigio che rischiava di degenerare in scontro fisico e non più verbale tanto che è stata chiamata la polizia per separare i due.

A quanto pare il contenzioso tra i due inquilini sta andando avanti ormai da diverso tempo e la situazione è talmente esasperata. La situazione non è trascesa solo perchè è stata chiamata la polizia e l’intervento sul posto di una pattuglia della squadra volante ha fatto sì che gli animi si calmassero senza ulteriori eccessi.