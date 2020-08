Pesaro, raid di furti nei negozi del centro. Nessun segno di effrazione

PESARO – Raid di furti nei negozi in centro storico. Ladro solitario o banda a caccia delle rimanenze del fondo cassa. Ma professionali nell’aprire i portoni degli esercizi commerciali tanto da non lasciare segni di scasso.



Tre colpi denunciati alla Polizia che è intervenuta per i rilievi di legge. Si tratta di attività abbastanza vicine, cosa che fa pensare a un’unica mano responsabile dei furti.



Il primo è avvenuto in Corso XI Settembre da Katj la Dispensa, una gastronomia. Senza manomettere la porta e fare danni sono entrati e si sono diretti al registratore di cassa da dove hanno preso circa un centinaio di euro.



Stesso copione alla liberia Il Catalogo in via Castelfidardo dove sono entrati, hanno aperto il registratore di cassa e preso 200 euro. Anche qui non ci sono stati danni. I titolari hanno trovato un paio di cassetti aperti, ma niente fuori posto o in disordine.



Ladri che probabilmente avevano attrezzi particolari per poter entrare.

Ultimo colpo della serie quello in viale Zara dove sono entrati alla Bottega dei Sapori. Anche qui sono passati dalla porta di ingresso e si sono diretti alla cassa dove hanno preso circa 180 euro. Sul caso indaga la Polizia che visionerà anche le immagini di video sorveglianza del centro storico per capire se il responsabile o i responsabili possono essere stati immortalati dagli occhi elettronici.