Pesaro, ragazzina investita in scooter: il conducente dell’auto scappa

Indagini dei vigili urbani per rintracciare il responsabile. Si tratterebbe di una omessa precedenza in via Trento. L'appello della mamma della giovane

PESARO – Nella notte tra sabato e domenica, 26 e 27 giugno, intorno all’1, all’altezza di viale Trento angolo viale le Lanfranco, una ragazzina è stata investita da un’auto grigia, guidata da 2 uomini sulla trentina che non avrebbero rispettato la precedenza. Per fortuna la giovane sta bene.



I vigili urbani hanno raccolto la denuncia e stanno indagando per l’omissione di soccorso. Nell’immettersi dal dare precedenza di via Trento non avrebbe ceduto la precedenza allo scooter proveniente dalla sua destra ed in seguito si è dato alla fuga.

Anche la madre della ragazzina ha lanciato un appello Facebook per chiedere eventuali testimonianze. «Sono scappati lasciandola a terra, sotto lo scooter. Abbiamo un video di una telecamera di sorveglianza di un’abitazione. Chiunque abbia visto questa auto fuggire, o abbia altri video simili, può informare me o la polizia che sta cercando i due investitori». La madre rassicura che la ragazzina sta bene.