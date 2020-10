Pesaro, raffica di furti nei negozi: rubata anche cannabis light

PESARO – Furti a raffica: 7 in una notte, tutti nei negozi. E i ladri si rubano persino le infiorescenze di cannabis light.

Al negozio “Green Cloud Cannabis” di via Buozzi i malviventi non hanno puntato alla cassa. Sono entrati nel negozio rompendo una finestra laterale poi hanno rubato due barattoli con infiorescenze per un valore di circa 500 euro. Forse qualcuno che pensa di poter utilizzare il prodotto come se fosse cannabis da sballo. Ma la canapa sativa ha un principio attivo molto basso, il tch non permette effetti psicoattivi. Il furto è stato denunciato alla Polizia che sta portando avanti le indagini.



Colpi a tappeto in via Velino e in Strada Adriatica. Forse una banda o un ladro solitario che ha rastrellato la zona. I furti sono avvenuti al ristorante Il Portico, Original Gusto, Arte dei gusti tutti in via Velino. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso e preso il fondocassa, variabile tra i 100 e i 200 euro. Poi si sono spostati in Strada Adriatica al Pando’s Pizza e da Boris. Anche qui il copione è stato lo stesso. Su questa serie di furti indagano i carabinieri.

Sono continui i furti ad esercizi commerciali, solo pochi giorni fa i colpi alle parrucchierie. Sempre in serie, tutti per una manciata di spicci.

Furto anche alla lavanderia Carducci dove i ladri hanno forzato la porta e si sono rubati alcuni giubbotti di marca, piumini di discreto valore. Il furto è stato denunciato alla polizia e le titolari stanno facendo l’inventario per capire quali capi manchino all’appello.