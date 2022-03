Pesaro, raccolta farmaci per l’Ucraina: donati 29 mila euro di prodotti

PESARO – Farmaci per l’Ucraina, la raccolta ha superato i 29 mila euro di prodotti.

Ha ottenuto un grande successo la campagna benefica lanciata lo scorso primo marzo dalle Farmacie Comunali di Pesaro e Gabicce Mare per raccogliere prodotti farmaceutici e medicinali da inviare in Ucraina. Per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina (bende, garze, cerotti, integratori, sciroppi per la tosse, tachipirine etc.) uno identico è stato donato dalle Farmacie Comunali. E, in una settimana, i beni comprati e poi donati nelle nove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicce Mare sono stati 1.706 per un valore di quasi 14.500 euro. Numeri che sono raddoppiati, 3.412 pezzi per un valore di quasi 29.000 euro, grazie alla donazione delle Farmacie Comunali. Tutto il materiale raccolto verrà ora trasportato in Ucraina grazie al supporto del comitato pesarese della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile locale.

«Le Farmacie Comunali operano in un mercato economico concorrenziale consapevoli però della finalità sociale che è alla base della loro attività – spiega il presidente di Aspes spa Luca Pieri – Pesaro e Gabicce Mare, come sempre, hanno risposto alla grande alla nostra campagna benefica e si sono dimostrate comunità generose e solidali. Il nostro contributo rappresenta una goccia nell’oceano ma speriamo possa fornire un aiuto concreto a persone che soffrono in questi giorni a poche migliaia di chilometri da noi. Un piccolo ma significativo aiuto con la speranza che cessi la guerra e che, grazie al dialogo e alla diplomazia, possa tornare presto la pace in quei territori».