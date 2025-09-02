Pesaro, quando il candidato alle regionali utilizza l’intelligenza artificiale

PESARO – Quando il candidato utilizza l’intelligenza artificiale.

Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stata presentata oggi la IES – Intelligenza Ecologica Sostenibile, un’innovazione che segna un primato nel panorama politico italiano e regionale.

Per la prima volta un candidato al consiglio regionale, Gianluca Carrabs (Alleanza Verdi e Sinistra), sceglie di mettere l’intelligenza artificiale al servizio degli elettori, rendendo la politica non solo più accessibile e trasparente, ma anche concretamente sostenibile.

Per decenni, le campagne elettorali hanno significato migliaia di volantini, manifesti, materiale tipografico destinato a riempire strade e cassonetti. Un rito costoso e impattante, spesso più utile a marcare la presenza fisica del candidato che a generare consapevolezza.

La IES rompe questa tradizione e apre un’altra strada: una politica che informa senza inquinare, che comunica senza consumare.

Tutta la documentazione relativa alla candidatura di Carrabs è infatti resa disponibile in digitale, evitando stampe superflue e riducendo drasticamente sprechi e rifiuti. Non un dettaglio marginale: l’intera piattaforma è ospitata su server green di Digital Ocean, alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con la cultura ecologista che da sempre caratterizza Europa Verde.

La IES è un assistente virtuale interattivo e trasparente, interamente calibrato sul programma e sulla visione politica di Carrabs.

Basta inquadrare un QR Code per aprire la chat e da lì ogni cittadino può: porre domande sul candidato o sul programma; approfondire proposte e progetti tematici; ottenere chiarimenti su modalità di voto e partecipazione; verificare in tempo reale coerenza e concretezza delle proposte; consultare date ed eventi della campagna elettorale.

La candidatura di Carrabs diventa così il progetto pilota di una nuova stagione della politica digitale, che punta a trasformare la propaganda in dialogo e a restituire centralità agli elettori.

Gianfranco Mascia, responsabile comunicazione di Europa Verde e curatore del progetto, ha ricordato lo spirito pionieristico dell’iniziativa: «Gianluca è stato la nostra cavia – ha detto con ironia – ma l’obiettivo è grande: rendere la IES disponibile per ogni candidato AVS. L’intelligenza artificiale non deve restare appannaggio delle multinazionali, ma diventare un bene politico comune, strumento di partecipazione e trasparenza».

È quindi intervenuto Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, che ha collocato la sperimentazione in un orizzonte più ampio: «Democratizzare l’intelligenza artificiale significa non lasciare che siano solo gli oligopoli a gestirne le potenzialità. La politica resta fatta nelle piazze, guardando le persone negli occhi e raccogliendo le loro necessità. Ma non possiamo perdere di vista il progresso: dobbiamo saperlo indirizzare, per stare al passo con i tempi e usarlo per rafforzare la democrazia, non per svuotarla».

Infine, lo stesso Gianluca Carrabs ha rivendicato la portata culturale e civile del progetto: «Con la IES inauguriamo una nuova stagione di partecipazione politica. Vogliamo passare dalla propaganda al dialogo, offrendo ai cittadini uno strumento che rafforza la trasparenza, riduce l’impatto ambientale e ridà centralità al loro ruolo di elettori consapevoli».

Con questa scelta, la campagna elettorale segna un punto di svolta: l’intelligenza artificiale diventa alleata dei cittadini e garanzia di sostenibilità.

Europa Verde si conferma così tra i primi partiti in Italia e in Europa a sperimentare un modello di politica digitale ecologista, aprendo la strada a un sistema replicabile in tutte le competizioni elettorali future.

È possibile utilizzare la piattaforma ai link: www.iesbot.it www.gianlucacarrabs.it