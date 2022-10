Pesaro, Pupi Avati al Multiplex Giometti per Dante

In sala anche il fratello, gli attori Sperduti e Gamba per il film campione d’incassi. Cna Cinema Marche «Un’occasione straordinaria»

PESARO – Questa sera (sabato 8 ottobre al Multiplex Giometti di Pesaro alle ore 21), sarà proiettato alla presenza del regista, Pupi Avati “Dante”, il film campione di incassi che sta superando i pur gettonatissimi Dragon Ball e Avatar. Un successo annunciato quello del maestro bolognese che questa sera sarà in sala assieme al fratello e produttore del film, Antonio Avati.

Ci saranno anche due degli attori protagonisti: Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba. Pupi Avati parlerà di questa sua ultima fatica, del modo originale attraverso il quale ha voluto omaggiare Dante, ovvero attraverso il racconto di Boccaccio (interpretato da Sergio Castellitto), e del suo amore per il sommo poeta.

Un film che sta ottenendo i consensi del pubblico e della critica e che ha visto tra le firme che hanno contribuito al suo successo, quella di Laura Perini, la scenografa marchigiana scelta dal maestro per raccontare questo viaggio nella storia e nella letteratura. A Laura Perini, CNA Cinema e Audiovisivo Marche ha consegnato (foto allegata), qualche giorno fa il premio Mestieri del Cinema al termine del festival del cinema indipendente Cineoff.

«La proiezione di Dante alla presenza del maestro Pupi Avati rappresenta una straordinaria occasione non solo per tornare al cinema ma per incontrare i suoi protagonisti. Per Cna Cinema e Audiovisivo Marche occorre tornare al cinema. Le piattaforme stanno dando un colpo mortale alle sale e occorre fare di tutto per preservare questi insostituibili luoghi dell’arte e della cultura. CNA Cinema e Audiovisivo Marche da tempo sta lottando per cercare di rappresentare una categoria, come quella delle sale e delle multisale, che ha vissuto e sta vivendo momenti difficili.

A imprenditori coraggiosi come Massimiliano Giometti e alla sua famiglia, soprattutto in questi momenti di grave difficoltà determinati dall’aumento dei costi dell’energia, i migliori auguri di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, per una stagione di rinascita con l’auspicio che il pubblico possa tornare a frequentare queste meravigliose sale».