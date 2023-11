Pesaro, pulizie straordinarie in zona mare. Dopo gli avvisi le multe: 17 auto rimosse

Non sono bastati gli appelli e i cartelli in viale Trieste e limitrofe. Carro attrezzi in azione e sanzioni ai conducenti

PESARO – Gli appelli e le raccomandazioni erano state date, ecco le multe.



Il tema è quello delle pulizie straordinarie in zona mare. Le raccomandazioni e i cartelli per lasciare libero il passaggio ci sono state, eppure non è bastato. Tanto che il carroattrezzi in viale Trento ha fatto più volte il giro della strada per portare via le auto. Il conteggio finale parla di 23 preavvisi di cui 17 rimozioni e 6 casi in cui i proprietari sono arrivati prima della rimozione. Gli operatori di Marche Multiservizi sono al lavoro per la pulizia di strade e caditoie, così da evitare eventuali allagamenti.

Le operazioni di pulitura, e i correlati divieti di sosta validi su ambo i lati dalle ore 12 alle ore 18, sono previsti: – ogni lunedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; – ogni martedì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; – ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); – ogni giovedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano; – ogni venerdì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutta via Romagnosi.