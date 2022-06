Pesaro, anche la pulizia è sostenibile: ecco la spazzatrice elettrica

PESARO – Raccolta dei rifiuti, anche la spazzatrice è elettrica. Marche Multiservizi sceglie l’elettrico perché la sostenibilità è parte della strategia aziendale fondata sull’equilibrio e la coerenza tra gli obiettivi economico-finanziari e gli obiettivi sociali ed ambientali. Scelte aziendali ed investimenti sono quindi mirati alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività e allo sviluppo inclusivo delle comunità.

Una città pulita e accogliente contribuisce al benessere dei cittadini e migliora l’attrattività dal punto di vista turistico.

Va in questa direzione il piano degli investimenti che si stanno portando avanti per il rinnovamento del parco macchine aziendale per la raccolta dei rifiuti e non, con l’obiettivo di utilizzare, nell’erogazione dei propri servizi, mezzi sempre più efficienti e meno impattanti.

È stata appena consegnata ed è pronta ad entrare in servizio nelle vie del centro storico la nuova spazzatrice elettrica che sarà impiegata per potenziare ed affiancare le misure organizzative già attivate e dirette ad intensificare i passaggi dei mezzi di raccolta per rendere sempre più pulita e decorosa la città.

«Marche Multiservizi ha scelto di mettere in campo una spazzatrice di ultima generazione che, grazie all’alimentazione 100% elettrica, consente di eliminare completamente le emissioni di CO2 e di ridurre il rumore prodotto durante i passaggi, migliorando la qualità dell’ambiente urbano e garantendo anche un maggiore comfort lavorativo agli operatori.

È un mezzo di piccole dimensioni grazie alle quali è possibile realizzare una pulizia efficace e minuziosa anche nelle vie più piccole del centro storico e delle aree pedonali.

Prosegue quindi l’impegno dell’azienda nella direzione di avere una città sempre più sostenibile, ma la regola d’oro per una città bella e accogliente resta la stessa: impegnarsi tutti per non sporcare».