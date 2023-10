Pesaro, pulitura straordinaria in zona mare. Il Comune: «Pronti a rimuovere le auto»

PESARO – Continua la pulitura dei tombini in zona mare per evitare allagamenti. Non mancano i disagi e l’amministrazione rivolge un «appello alla collaborazione dei cittadini per svolgere al meglio la pulizia straordinaria dei viali della zona mare».

È quanto dice Enzo Belloni, assessore all’Operatività, che ricorda le operazioni di pulitura che il Comune di Pesaro in collaborazione con Marche Multiservizi, sta svolgendo nel Q11, nei giorni feriali dalle ore 12 alle 18 fino al 31 dicembre 2023.

Per effettuare lo spazzamento dei viali (dai rifiuti e dalle foglie) il Comune di Pesaro ha infatti emesso l’ordinanza dirigenziale n. 2104, che prevede divieti di sosta (con sanzioni e rimozione dei mezzi) nelle zone interessate dagli interventi e segnalati dai cartelli apposti già da giorni.

«Ci sono ancora troppi veicoli parcheggiati lungo la strada. Ricordo che è necessario rimuoverli per facilitare il passaggio degli operatori (che passano prima con il soffiatore spingendo i detriti dai bordi al centro della carreggiata) e dei mezzi di Marche Multiservizi (che percorrono le vie con le spazzatrici stradali)».

L’assessore all’Operatività annuncia anche che, «Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza e la rimozione dei veicoli. È fondamentale per la riuscita delle operazioni necessarie allo smaltimento delle acque reflue e a prevenire gli allagamenti in caso di forti piogge».

Le operazioni di pulitura, e i correlati divieti di sosta validi su ambo i lati dalle ore 12 alle ore 18, sono previsti: – ogni lunedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; – ogni martedì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; – ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); – ogni giovedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano; – ogni venerdì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutta via Romagnosi.