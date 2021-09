Pesaro, pugno in faccia ad agente mentre era in fila alla cassa del supermercato

PESARO – Semplicemente in fila alla cassa e uno sconosciuto gli sferra un cazzotto in faccia rompendogli il naso.

È successo nel tardo pomeriggio di martedì (28 settembre), verso l’ora di chiusura, all’interno del supermercato Eurospin. La vittima è un poliziotto che in quel momento era fuori servizio e che stava attendendo il suo turno di pagamento. Dietro di lui uno sconosciuto di circa 40 anni che senza motivo gli ha tirato un pugno nel naso. Un gesto che ha procurato allarme e paura tra i clienti per la sua violenza. L’uomo ha iniziato a sanguinare copiosamente. In difesa del poliziotto è intervenuto un suo collega, pure in quel momento fuori servizio e in attesa vicino alla cassa.



Ha bloccato il responsabile che nel frattempo era già calmo e tranquillo. Anzi si era scusato per l’accaduto. L’uomo soffre infatti di disturbi psichiatrici e, come ha poi spiegato, in certi momenti ha degli impulsi aggressivi che non riesce a dominare e che rendono la sua convivenza praticamente invalidante. Così è successo poco prima. Il pugno che ha colpito il poliziotto in pieno volto è stato sferrato con una violenza tale che gli ha rotto il setto nasale.