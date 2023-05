Pesaro, pubblicate le graduatorie dei servizi estivi: risposta al 93% delle domande dei nidi e al 75% per l’infanzia

PESARO – Dopo le problematiche e le polemiche dello scorso anno, si allarga la capienza per i servizi estivi per l’infanzia. È al 93% la percentuale delle domande accolte ai nidi comunali 2023; altissima anche quella delle scuole dell’infanzia (75%). «Alla luce della pubblicazione delle graduatorie dei servizi estivi non posso che essere soddisfatta di come siano andate le iscrizioni: i nuovi bisogni emersi in città già dalla scorsa estate, sono stati interpretati e hanno avuto una risposta efficace e strutturata, unica in tutta la regione» sottolinea Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza.

Nonostante l’aumento importante di domande rispetto al 2022, quelle accolte dai nidi estivi sono state del 93% rispetto alle ricevute (282 le richieste arrivate in totale). I Servizi educativi comunali hanno intercettato anche il 75% delle 618 domande giunte per le scuole dell’infanzia. Scuola dell’infanzia che rientra nelle fasce (3-14 anni) per cui il Comune ha previsto contributi a sostegno delle famiglie. «Anche in questo caso – aggiunge Murgia – siamo riusciti a intercettare le necessità e a dar loro risposta – spiega Murgia -. Dei 194 bambini in lista di attesa, 36 avranno diritto al contributo per i centri privati. I rimanenti 158, sempre della fascia 3-6 anni, potranno presentare nuovamente domanda per richiederli e avere così un importante sostegno al pagamento della retta del servizio estivo».

«I numeri che restituiamo oggi sono numeri davvero alti, e davvero unici nelle Marche – ricorda l’assessora -. In un territorio e per un servizio su cui la Regione è assente, il Comune interviene dando una risposta puntuale e generosa, che pone Pesaro tra le città più virtuose per l’offerta dei servizi estivi rivolti alle bambine e ai bambini». Murgia ricorda il contributo destinato per garantirli, pari a 600mila euro di risorse proprie: «Il Comune, in un mese, investe la metà circa di quello che la Regione fa in un anno per tutte le Marche. Non è far polemica ma rivendicare il valore che Pesaro – che è Capitale italiana della cultura 2024 anche per questa visione – dà al settore, considerato non solo un fiore all’occhiello ma un’azione su cui investire e a cui dare risposte certe soprattutto quando emergono nuovi bisogni».

«Un’amministrazione “vicina” ai cittadini è quella che si prendere cura delle famiglie e delle proprie bambine e bambini; è un Comune che risponde con 13 scuole aperte d’estate» conclude Murgia.

Info per graduatorie e contributi nell’area tematica Servizi educativi del portale del Comune.