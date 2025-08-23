Pesaro, protesta shock in piazza: agricoltore si preleva il sangue. «I cinghiali distruggono i raccolti»

PESARO – Protesta shock in piazza del Popolo. L’agricoltore Andrea Busetto, di Montecalvo in Foglia, ha inscenato venerdì una manifestazione di dissenso di fronte alla Prefettura, per attirare l’attenzione delle autorità. Con un ago, un tubicino e una bottiglia ha protestato per i danni provocati dalla presenza sempre più invasiva dei cinghiali.

Il tema è quello della gestione della fauna selvatica e i relativi criteri per i risarcimenti dei danni. E i mancati provvedimenti da parte di Prefettura, Regione e l’Atc.

L’agricoltore si è infilato un ago nel braccio ed il sangue ha iniziato a defluire lentamente, riempiendo parte della bottiglia.

La denuncia è chiara: «Da anni i cinghiali mi distruggono la vita. Solo pochi giorni fa hanno devastato le mie piante di granturco. Ho presentato denunce, depositato perizie, ma non ho mai ricevuto risposta. Questo è uno dei nostri più grandi problemi – ha aggiunto Busetto – la mancanza di coesione. Se fossimo uniti, forse non ci troveremmo in questa situazione. Vanno abbattuti i capi che compromettono l’agricoltura».