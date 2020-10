Pesaro, la protesta contro il Dpcm continua a cena ma il ristorante viene multato e fatto chiudere

PESARO – Avevano annunciato una cena per forzare i limiti del Dpcm. Dopo la protesta di piazza del pomeriggio alcuni ristoratori, partite iva e altri esercenti si sono riuniti a cena a La Macelleria, locale di Umberto Carriera, tra gli organizzatori del sit in piazza del Popolo.

Ma la forzatura non è durata molto. La polizia locale è intervenuta, ha fatto chiudere il ristorante e lo ha multato di 400 euro. Per il momento la chiusura è di 5 giorni ma sarà facoltà del Prefetto decidere il periodo.

Un momento della cena

Il sindaco Matteo Ricci stigmatizza il comportamento. «Il ristorante La macelleria è stato chiuso per diversi giorni e sono in valutazione del Questore e del Prefetto penalità pesanti. Ringrazio le Forze dell’ordine e la Polizia Municipale per l’intervento immediato e intelligente. Dobbiamo sconfiggere il virus e la crisi economica con equilibro. È legittimo protestare e alzare la voce, ma sono inaccettabili pagliacciate pericolose contro la legge.

Da domani incontreremo le delegazioni serie delle varie categorie che oggi hanno manifestato in piazza».