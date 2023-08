Pesaro, propone una prestazione sessuale poi l’abbraccio per sfilare la collana: due arresti

PESARO – L’abbraccio fatale promettendo una prestazione sessuale a un anziano e addio collanina.

La vittima in questione si trovava su viale Trieste quando una donna di origine rumena si avvicinava e, dopo qualche convenevole, lo abbracciava, mentre con la mano gli sfilava la collana, senza che lui si accorgesse di nulla. Poi, con una scusa, si allontanava raggiungendo un’altra donna, che per tutto il tempo era rimasta nelle vicinanze. L’uomo, qualche istante dopo, accortosi della sparizione della collana, vedendo una pattuglia della Polizia di Stato nei paraggi, chiedeva subito di intervenire.



Gli operatori riuscivano ad individuare immediatamente le due donne che, alla loro vista, lasciavano cadere la collana appena rubata. Accompagnate in Questura, venivano identificate: l’esecutrice materiale del furto, una 27enne rumena, con diversi precedenti per furto commessi in varie città italiane; l’altra, una 22enne della stessa nazionalità; entrambe senza fissa dimora.

Arrestate per il reato di furto, nel pomeriggio del 9 agosto il giudice, in attesa dell’udienza di dibattimento, convalidava l’arresto e disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’esecutrice del furto. Non ritenendo sufficienti gli

elementi a carico della 22enne, non ne convalidava l’arresto.

Risale a pochi giorni fa la presentazione nella sala del Comune dell’ultimo video della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani “Sicuri di essere al sicuro”, promossa dal Comune di Pesaro in collaborazione con la Questura di Pesaro e Urbino. Il video rimarca l’importanza di denunciare immediatamente alle forze dell’ordine questo tipo di episodi. È proprio grazie all’immediata denuncia fatta agli operatori della Squadra Volante della Questura di Pesaro e Urbino che si è riusciti ad intervenire negli attimi immediatamente successivi alla commissione di un furto di

collana ai danni di un signore, avvenuto mediante la tecnica dell’abbraccio.