A Pesaro il primo Campionato del Mondo di Ginnastica Acrobatica

PESARO – Pesaro diventerà la capitale della ginnastica acrobatica. Il conto alla rovescia è iniziato: manca un anno all’avvio di un nuovo sogno mondiale. Dal 17 al 27 settembre 2026 la città ospiterà per la prima volta in Italia i Campionati del Mondo di Ginnastica Acrobatica della FIG (Federazione Internazionale di Ginnastica), nella prestigiosa Vitrifrigo Arena.

AcroPesaro 2026 porterà in Italia due grandi appuntamenti:

17–20 settembre 2026 — 2° Campionato del Mondo Junior FIG di Ginnastica Acrobatica e 1ª Competizione Mondiale Giovanile FIG

24–27 settembre 2026 — 30° Campionato del Mondo Senior FIG di Ginnastica Acrobatica

Saranno oltre 800 gli atleti attesi da 45 Paesi dei 5 continenti, pronti a trasformare la Vitrifrigo Arena nel cuore pulsante dell’acrobatica mondiale.

Andrea Facci, Presidente della FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), ha sottolineato: «È con grande orgoglio e con un forte senso di responsabilità che annunciamo, per la prima volta in assoluto, l’arrivo in Italia dei Campionati del Mondo di Ginnastica Acrobatica — l’apice di questa straordinaria disciplina. Pesaro, già sede di eventi di alto livello, si conferma città capace di accogliere grandi competizioni sportive internazionali con entusiasmo e professionalità. La Vitrifrigo Arena diventerà il palcoscenico dove i valori fondamentali della ginnastica acrobatica — lavoro di squadra, precisione, forza, armonia e fiducia reciproca — brilleranno. Saranno proprio questi valori universali a ispirare il pubblico presente e ad affascinare gli spettatori in tutto il mondo. Lavoreremo fianco a fianco per garantire non solo il successo tecnico dell’evento, ma anche un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti — una vera celebrazione dell’eccellenza italiana».

Tra i protagonisti ci sarà anche l’Italia, che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, come testimoniano i titoli mondiali ed europei junior e la costante presenza nelle finali di Coppa del Mondo, Campionati del Mondo ed Europei senior.

Un esempio è la coppia mista Edoardo Ferraris e Arianna Sofia Lucà, campioni del mondo junior nel 2024 con una performance eccezionale nel combinato, dopo essere stati campioni europei 2023 di dinamico e argento nello statico e nell’all-around.

Nel 2025, al Campionato Europeo Junior di Lussemburgo, la coppia femminile Sofia D’Errico e Camilla Poerio ha conquistato tre medaglie di bronzo — dinamico, statico e all-around — portando orgoglio e visibilità al movimento acrobatico italiano.

In crescita anche il trio femminile senior formato da Alessandra Scarabottolo, Elisa Machieraldo ed Elisa Marelli (poi sostituita da Gaia We Lisco): dopo essere rientrate tra le migliori sei agli ultimi appuntamenti internazionali, hanno chiuso quarte nella finale di Coppa del Mondo di Burgas.

«A un anno preciso dall’inizio di quest’avventura siamo pienamente consapevoli delle nostre potenzialità e del grado di perfezione e spettacolarità che dobbiamo e intendiamo raggiungere per poterci confrontare con i migliori in cerca di nuove conferme. Siamo un gruppo unito, guidato da passione e competenza, desideroso di offrire un bello spettacolo sia a livello organizzativo che di performance; orgogliosi di poter gareggiare per il nostro Paese, nel nostro Paese» ha commentato la direttrice tecnica nazionale Erica Loiacono.

Accanto alle competizioni, il Comitato Organizzatore sta preparando iniziative innovative con scuole, università e gruppi artistici locali. Questi progetti saranno svelati nei prossimi mesi e rafforzeranno ulteriormente il coinvolgimento della comunità lungo il cammino verso AcroPesaro 2026.

Un impegno condiviso da SSD PesaroGym 2019 ed Esatourgroup, organizzatori dell’evento in collaborazione con la FGI e la FIG. A sottolinearlo è Marco Cadeddu, in rappresentanza di Esatourgroup:

«Siamo entusiasti di riportare la ginnastica acrobatica a Pesaro — questa volta con i Campionati del Mondo. È un riconoscimento significativo per tutto il team organizzativo e per la città, che ha già dimostrato la propria capacità di accogliere eventi internazionali con grande efficienza. Sarà una vera festa dello sport, in cui bellezza, precisione e spettacolo si uniranno al calore del nostro pubblico. Questo traguardo nasce da un percorso di fiducia costruito nel tempo: dai due Campionati Europei — di aerobica e acrobatica — svolti durante la pandemia, al successo dei Mondiali di Ginnastica Aerobica 2024. Ora la sfida è quella di alzare l’asticella ancora più in alto con i Campionati del Mondo di Ginnastica Acrobatica».