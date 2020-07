Pesaro, preso alla stazione dopo il viaggio in Romagna per rifornirsi di eroina

PESARO – Viaggi in Romagna per approvvigionarsi di eroina, spacciatore preso alla stazione del treno.

Prosegue l’attività della Squadra Mobile della Polizia, mirata al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed in particolare di quella ritenuta essere la più pericolosa e dannosa, l’eroina. Nell’ultimo periodo numerosi sono stati gli arresti di pusher, diversi dei quali cittadini stranieri, soliti incontrare i propri “clienti” all’interno parco Miralfiore o nei pressi della locale Stazione Ferroviaria.

Proprio uno degli ultimi arresti, operato nei confronti di un cittadino senegalese colto nella flagranza della detenzione di dieci dosi di eroina, ha permesso di raccogliere circostanziate informazioni sul pusher dal quale lo straniero aveva ricevuto lo stupefacente.

Le successive indagini, supportate anche da strumenti tecnici, hanno permesso di identificare lo spacciatore, un 42enne tunisino già noto alle Forze dell’Ordine, nonché di acquisire elementi circa il suo coinvolgimento nell’attività criminale, condotta effettuando veloci e frequenti viaggi nella vicina regione romagnola allo scopo di approvvigionarsi di eroina.

I due involucri di eroina sequestrati

Proprio la frequenza di tali spostamenti ha fatto ritenere che i quantitativi ogni volta riportati non fossero ingenti in base ad una precisa strategia attuata dello straniero il quale, conoscitore della legge italiana, pensava che in tal modo, se fermato dalle Forze di Polizia, potesse essergli contestata solo la fattispecie più lieve del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente, che prevede pene ridotte, rispetto a quella più grave prevista dal comma 1° dello stesso articolo.

Al rientro dall’ennesimo viaggio di approvvigionamento, effettuato sempre in treno, il sospettato ha trovato ad attenderlo gli Agenti della Squadra Mobile che, mescolandosi alle persone in attesa sui binari, sono riusciti a bloccarlo senza lasciargli spazi di manovra. Tale accortezza si è rilevata fondamentale visto che il 42enne stringeva nella mano due ovuli di eroina, del peso di grammi 5 cadauno, pronti per essere ingeriti o lanciati sui binari in caso di controllo. Secondo una prima valutazione, dal quantitativo recuperato e sequestrato sarebbe stato possibile ricavare almeno 40 dosi di eroina. L’uomo è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno è stato portato alla locale Casa Circondariale. Successivamente il Giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto ed in considerazione della documentata attività di spaccio, condotta in maniera sistematica e organizzata, quindi non rientrante nella meno grave previsione del citato “comma 5”, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.