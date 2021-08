Pesaro, è il giorno del presidente Mattarella per la chiusura del Rof: centro storico blindato

PESARO – Il giorno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il giorno dell’ultima del Rossini Opera Festival. Il Rof 2021 si chiude questa sera, il 22 agosto alle 20.30, con il Gala Rossini, che celebra il 25esimo anniversario del debutto pesarese di Juan Diego Flórez che, appena ventitreenne, interpretò l’impervio ruolo di Corradino in Matilde di Shabran nel 1996.

Al concerto assisterà il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Per garantire la massima affluenza possibile all’evento in piena conformità alle norme di sicurezza anti-Covid, il Gala Rossini si terrà in piazza del Popolo, piazza centrale della città, già l’anno scorso sede di gran parte dei concerti del Rossini Opera Festival. In caso di maltempo, il concerto si terrà alla Vitrifrigo Arena.

«Un grande onore e un grande riconoscimento a Pesaro, Città della Musica Unesco», sottolineano il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini.

Al lavoro la macchina organizzativa dell’evento che prevede, tra le diverse misure attivate, anche modifiche alla viabilità del centro storico indicate nelle due ordinanze firmate dalla comandante della Polizia locale Francesca Muzzini. La N.1514 riguarda i divieti di sosta che saranno validi dalle ore 12 alle ore 24 in via Giordano Bruno, piazza Lazzarini, sia all’interno che all’esterno della Ztl, via Pedrotti, via Sabbatini, via Zongo e via Barignani, oltre a due brevi tratti in via Di Ventura e via Sara Levi Nathan.

Un’altra zona in cui sarà vietato sostare già dalle 8.00 di oggi, domenica mattina, è largo Mamiani e naturalmente piazza del Popolo che sarà chiusa al traffico dalla stessa ora.

Tra le disposizioni previste anche quella che indica la parte centrale come la parte centrale del parcheggio di piazza Matteotti, dalle 16 alle 22.30 sarà riservata all’organizzazione del Rof.

La N.1518 riguarda i divieti di transito con tutti i tipi di veicoli che dalle ore 16 non potranno circolare in piazza Lazzarini, via Branca, via Almerici e via Pedrotti, piazza Olivieri, via Sabbatini, via Zongo, largo Mamiani, via Gavardini e via Giordano Bruno ma anche negli ultimi tratti delle altre vie da cui vi si accede.

Previsto inoltre il divieto di somministrazione, vendita, detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle 16 alle 24 di domenica (ordinanza n. 1516 firmata dal sindaco) nella sola piazza del Popolo.

Il concerto di chiusura del Rof

Il concerto sarà trasmesso in live streaming sul portale RaiCultura.it e in diretta radiofonica su Rai Radio3. Il Gala sarà visibile anche sui canali social del Rossini Opera Festival e, a Pesaro, sarà proiettato nell’Arena Curvone di piazza Agide Fava. Per prenotazioni nell’Arena Curvone: www.giomettirealestatecinema.it

Michele Spotti dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Al fianco di Juan Diego Flórez si esibiranno Eleonora Buratto, Marina Monzò, Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Sergey Romanovsky, Giorgio Caoduro, Jack Swanson, Matteo Roma, Manuel Amati, Nicolò Donini.

Nel programma pagine da La Cenerentola, Le Comte Ory, Ermione, Semiramide, La donna del lago, La gazzetta, Matilde di Shabran, L’Italiana in Algeri, Il viaggio a Reims, Guillaume Tell.