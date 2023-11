PESARO – Né a destra né a sinistra. Nasce la lista civica “Vieni oltre” in vista delle elezioni amministrative del 2024. Un progetto inclusivo e slegato dai qualsiasi partito che punta a coinvolgere i cittadini nello stilare il programma. All’interno ci sono l’avvocato Pia Perricci, Italo Campagnoli, l’architetto Achille Paianini.

Un progetto partito con il “manifesto per la sostenibilità del territorio pesarese” in cui è sintetizzata una serie di proposte ritenute urgenti per realizzare una “città sostenibile”. Obiettivo la salvaguardia ambientale ma anche l’inclusione sociale e il benessere della comunità.

«La nostra lista civica nasce da una serie di incontri tra cittadini a partire da questo documento che noi facciamo nostro perché ne condividiamo pienamente la visione di città», ha detto Italo Campagnoli. I temi del documento sono stati via via raccontati dai diversi referenti per settore e le aree tematiche sono sette: Economia, Urbanistica, Mobilità, Gestione del Verde, Cultura, Governo del Territorio, Sistema Sociale e Territoriale. Un progetto in contrapposizione all’attuale amministrazione e che vuole avviare incontri pubblici aperti al dibattito e alla costituzione di un programma definitivo per le elezioni del 2024. Questo, fino alla proposta di referendum deliberativo, senza quorum, che invita ad esprimere il proprio parere anche durante la legislazione e non solo al momento del voto.

L’avvocatessa Pia Perricci: «Vogliamo rendere Pesaro sempre più vivibile, migliorare la sanità e la cura della città. Non siamo politici, noi ci differenziamo dagli altri perché siamo tutti lavoratori e sappiamo quali sono i bisogni dei cittadini e le loro esigenza. Non faremo mai coalizioni con nessuno, parliamo solo di diritti non di alleanze. Non ci servono compromessi o giochi di potere».

Alla presentazione hanno partecipato: Italo Campagnoli, Alessio Canalini, Mario Tonelli, Tiziano Gnassi, Rosamaria Gatti, Achille Paianini, Giulio Zingaretti, Marco Palanchi, Pia Perricci e la portavoce Elisabetta Barbadoro.