Pesaro, il premio nazionale di Pedagogia 2023 alla professoressa Paola D’Ignazi

La S.I.PED. Società Italiana di Pedagogia ha assegnato alla professoressa Paola D’Ignazi, già docente dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e del Liceo Mamiani di Pesaro, il Premo Nazionale di Pedagogia 2023, giunto alla XI edizione, per il volume intitolato Ripensare l’intercultura tra conflitti, antinomia e utopie, pubblicato dalle edizioni Aracne di Roma.

La cerimonia di proclamazione si svolgerà sabato 17 giugno nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze al termine del convegno organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia e dall’Università di Firenze sul tema “Dare la parola: professionalità pedagogiche, educative e formative. A 100 anni dalla nascita di Don Milani”.

Paola D’Ignazi

Il volume di Paola D’Ignazi Ripensare l’intercultura tra conflitti, antinomia e utopie propone una ricognizione e una lettura critica delle diverse interpretazioni – da quelle più note e condivise a quelle dissidenti o eretiche – relative alle problematiche del multiculturalismo che attraversano la società contemporanea, spesso causa di disaccordo sul piano concettuale-teorico e di conflitti su quello pragmatico-sociale.

Paola D’Ignazi, dottore di ricerca in Filosofia- Dialettica e mondo umano e in Pedagogia-Pedagogia della cognizione, è stata docente di Filosofia dell’educazione, di Pedagogia interculturale e di Pedagogia della mediazione culturale presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino nonché docente di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo “T. Mamiani” di Pesaro. Attualmente è direttore della collana editoriale “Dalla parte dell’uomo. Percorsi di filosofia e scienze umane” per la casa editrice Affinità Elettive di Ancona ed è componente del CIRTA (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata) e del Gruppo di lavoro nazionale di Pedagogia interculturale della SIPED (Società Italiana di Pedagogia).

Oltre ad avere pubblicato numerosi articoli e saggi su tematiche pedagogiche e interculturali, è autrice dei volumi: Ripensare l’intercultura tra conflitti, antinomie e utopie, Aracne, Roma 2020; Ragazzi immigrati. L’esperienza scolastica degli adolescenti attraverso l’intervista biografica, Franco Angeli, Milano 2008; Educazione e comunicazione interculturale, Carocci, Roma 2005; Migrazione femminile. Discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul campo, Franco Angeli, Milano 2004. È inoltre curatrice del volume Declinazioni della libertà. Conversazioni filosofiche, Edizioni ae, Ancona 2022.