Pesaro, precipita per venti metri nella scarpata, salvato dal Soccorso Alpino

PESARO – Un volo lungo la scarpata del San Bartolo, recuperato e soccorso: giovane in salvo.

Si sono concluse alle ore 24 circa di sabato 27 Marzo, le operazioni di recupero di un ragazzo residente a San Giovanni in Marignano, precipitato lungo la scarpata in località “Tetto del Mondo”.

Il salvataggio del Soccorso Alpino e Speleologico Marche



Per cause in corso di accertamento, il ventiseienne, è rovinato per almeno venti metri lungo il ripido pendio che si getta poi nel mare, riportando diverse escoriazioni. L’amico che era con lui, ha chiamato prontamente la Centrale del 118 e successivamente sono stati allertati i vigili del fuoco di Pesaro e la Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro/Urbino, intervenuta con due mezzi ed otto operatori.

Il medico del Soccorso Alpino ha effettuato una prima valutazione dei traumi riportati dal ragazzo provvedendo poi , assieme ad altri due operatori di cui uno Saf dei vigili del fuoco, al fissaggio del collare cervicale e all’imbarellamento. Successivamente, con speciali tecniche alpinistiche, tutti sono stati recuperati dallo strapiombo e il ragazzo, con la speciale barella portantina, è stato portato fino alla strada distante alcune centinaia di metri e affidato alle cure dei sanitari intervenuti in supporto con l’ambulanza.

Secondo i protocolli vigenti, il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette per la valutazione dei traumi riportati.