Pesaro, precipita col camion nella scarpata: salvato il conducente

PESARO – Camion cade per dieci metri nella scarpata, notte di apprensione e paura. I vigili del fuoco sono intervenuti sabato notte nell’entroterra pesarese per soccorrere l’autista di un camion precipitato per oltre 10 metri in una scarpata. L’incidente era avvenuto nel pomeriggio e, non avendo nessuno assistito all’incidente, l’allarme è scattato in serata. Sul posto sono intervenute due squadre Vvf che hanno soccorso la persona, rimasta incastrata nel veicolo, affidandola al personale medico del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso di Pesaro. Sul posto anche la polizia locale.