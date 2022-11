Pesaro post sisma, scuole chiuse anche il 10 novembre. Crollato il viso della statua della Madonna dei Cappuccini

PESARO – Scuole chiuse anche il 10 novembre. Il sindaco Matteo Ricci ha emesso l’ordinanza e commenta: «Per fortuna dopo i primi controlli avviati non risultano danni a persone, mentre stiamo mettendo in atto sopralluoghi di grande approfondimento sismico innanzitutto sugli edifici scolastici. Per garantire una maggiore sicurezza e terminare le verifiche abbiamo di conseguenza deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche per il giorno di giovedì 10 novembre. Ci sono però crepe in edifici privati. È stato il terremoto più forte degli ultimi 100 anni qui. Abbiamo anche fatto verifiche sul Vitrifrigo Arena e non sono risultati problemi. La partita Italia-Spagna di basket e gli eventi preparatori sono quindi confermati».

Il volto della Madonna dei Cappuccini a terra

Si segnalano crolli anche alla chiesa di Roncosambaccio e al volto della statua della Madonna dei Cappuccini a Pesaro. Parte della pietra è caduta sul sagrato della chiesa che è stato transennato. Un simbolo di Pesaro visibile soprattutto dal ponte che porta dal Miralfiore al centro storico di Pesaro. Il terremoto ha provocato il distacco di parte del volto con l’aureola.