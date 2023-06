Pesaro, arrivato il pontone per rimuovere 4000 metri cubi di ghiaia dalla foce del Foglia

PESARO – Tappo del Foglia, arrivato il “pontone” per la rimozione della “barra di foce”. L’obiettivo è rimuovere la ghiaia per consentire l’uscita in sicurezza delle centinaia di barche attualmente ormeggiate nella parte terminale del fiume.

«Un intervento realizzato grazie alla Regione Marche possibile dal punto di vista della autorizzazione perché Pesaro rientra trai Comuni a cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza – spiega il consigliere Andrea Biancani – Il riconoscimento consente di poter applicare norme semplificate che hanno consentito la rimozione con procedure d’urgenza».

Un intervento già annunciato dal consigliere Fdi Nicola Baiocchi. «Come Regione abbiamo deciso di impegnare somme importanti per la rimozione di circa 4000 metri cubi. un cantiere da 140mila euro per rimuovere i detriti che impediscono la corretta navigazione dei diportisti».