Pesaro, polizia locale lamenta carenze di personale. Fdi: «L’amministrazione ascolti»

PESARO – Polizia locale chiede personale e viene ricevuta dal Prefetto. Il caso diventa politico.

«Il grido d’allarme lanciato dagli agenti della polizia locale del comune di Pesaro e Pian del Bruscolo, raccolto dalle parti sociali, merita di essere ascoltato in modo concreto e fattivo – sottolineano Serena Boresta e Daniele Malandrino, esponenti di Fdi – L’Amministrazione comunale non resti sorda e si apra il confronto, dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione in Prefettura, in modo tale da affrontare le ataviche problematiche presenti e scongiurare la proclamazione dello stato di agitazione. Solo grazie alla abnegazione degli Agenti, che non si sono mai sottratti ai loro compiti, che Pesaro e l’Unione Pian del Bruscolo hanno un grado di sicurezza percepito importante».

Per Fdi «le Istituzioni locali non hanno mai saputo andare incontro ad istanze legittime e indifferibili: aumento del personale; flessibilità oraria; stop alle frequenti riorganizzazioni interne; erosione del salario accessorio della PL; rivendicazioni contrattuali ed amministrative. In ultimo, anche sulla scelta degli indumenti di vestiario si è riusciti a non fare acquisti adeguati alle reali esigenze degli Agenti. Sposando in pieno le rivendicazioni sindacali e della polizia locale, come circolo di Fratelli d’Italia Pesaro chiediamo che l’Amministrazione comunale ponga in essere le dovute azioni per accogliere le richieste».