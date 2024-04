Pesaro, la Polizia ha ritrovato il defibrillatore rubato ed è caccia ai responsabili

I residenti puntano il dito su una banda di ragazzini già noti per i vandalismi a Capodanno e l'incendio di cassonetti

PESARO – Un gesto che non è passato inosservato perchè ha superato i confini della decenza. La Polizia ha ritrovato il defibrillatore rubato in piazza Redi, presto sarà riposizionato. I baby vandali avevano colpito la sera di Pasquetta nella piazza del quartiere di Montegranaro. E nel mirino dei ragazzini era finito il defibrillatore.

Il dispositivo ellettromedicale, fondamentale in casi di infarto e malori, è stato preso e portato via. Il vetro protettivo è stato sfondato e il macchinario era sparito. Gli agenti della Questura sono riusciti a ritrovarlo poco distante, è ancora in buono stato e dopo un breve controllo potrà tornare nella sua sede naturale. Al tempo stesso la Questura sta indagando sui possibili responsabili.

Il defibrillatore era stato donato nel 2019 dall’associazione “Le strade di Luca” al comune di Pesaro. Un gesto che supera i confini della bravata ed è stato disprezzato dai residenti di piazza Redi che proprio quella sera hanno visto i ragazzini in azione. Un dispositivo che può salvare delle vite e che non deve essere oggetto di vandalismi.I ragazzini avevano dato fuoco a dei cassonetti a dicembre e vandalizzato ancora la zona nella notte di Capodanno.