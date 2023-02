Pesaro, polemiche sul cronoprogramma del nuovo ospedale. Mattioli: «Per il centrodestra la salute può attendere»

PESARO – Ancora polemiche sul cronoprogramma del nuovo ospedale dopo l’odg urgente presentato in consiglio comunale.

La capogruppo Pd Anna Maria Mattioli attacca l’opposizione: «Il centrodestra vota contro e si oppone alla richiesta di dovute informazioni alla Regione che con correttezza istituzionale la maggioranza ha messo nero su bianco in un Ordine del Giorno urgente. Si sono opposti anche all’urgenza, la salute per loro può attendere. Ci sarebbe piaciuto poter votare oggi un ordine del giorno sul nuovo ospedale presentato per una volta dalla minoranza che fa sponda al governo regionale. Non penso che i pesaresi non li interpellino mai sulla sanità e sul futuro del Nuovo Ospedale. Non capiamo sempre questa ostinata forma di difesa e soprattutto attacchi e alzate di scudi, anche scadendo in interventi offensivi e irrispettosi dell’assise, ad ogni nostra richiesta sulla sanità gestita dalla Regione».

Per Mattioli: «La preoccupazione nasce anche dalle esternazioni della Regione stessa sulla stampa che ha creato ancora più incertezze e dubbi nel non rispetto del primo step del cronoprogramma e soprattutto nei medici che vogliono conoscere quali specialità saranno mantenute nella nuova struttura ospedaliera e i sindacati sul mantenimento dei posti di lavoro dei sanitari, dopo la soppressione dell’azienda Ospedaliera Marche Nord. Questa l’urgenza chiesta per avere notizie in breve tempo per rispondere e tranquillizzare la cittadinanza. Il confronto del non rispetto delle date con l’Auditorium Palascavolini è veramente risibile, hanno messo a confronto un gioco con la seria preoccupazione della salute pubblica dei pesaresi».

Ecco le tappe del cronoprogramma: 1) Entro 31.12.2022: avvio bando gara concorso progettazione. 2) Entro 30.09.2023: progettazione definitiva. 3) Entro 31.12.2023: avvio bando gara appalto integrato. 4) Entro 30.09.2024: consegna progetto esecutivo. 5) Entro 31.12.2024: avvio lavori. 6) Entro 31.12.2027: fine lavori.