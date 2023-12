PESARO – Asili nido, la replica tarda qualche ora. La consigliera Prima c’è Pesaro Giulia Marchionni risponde alla maggioranza consigliare.

«Spiace che il PD, piuttosto che condividere un documento su un tema così importante, almeno con la sua stessa maggioranza a partire dal sempre collaborativo presidente della commissione servizi educativi, Tomas Nobili, preferisca la solita retorica nel puntare il dito contro la Regione. Quello che la capogruppo Mattioli non dice, rendendo molto debole il suo ragionamento, è che la spesa che la regione attualmente sostiene sulla fascia 0-3 non è figlia di tagli o riduzioni, ma è la stessa percentualmente degli anni passati, quando a governare era il partito della Mattioli. Dov’era la Mattioli in quegli anni? Dov’era la Mattioli quando la stessa cifra che oggi la regione eroga veniva prevista anche dalla giunta Ceriscioli?».