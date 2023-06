PESARO – Incuria negli sgambatoi comunali. È quanto denuncia il Consigliere Comunale di Forza Italia Michele Redaelli che su questo tema lavora da anni e che nei giorni scorsi ha portato il tema in discussione in consiglio comunale con un’interrogazione.

«Sgambatoi comunali ancora malmessi. In più di un anno non sono stati affissi neanche i cartelli con le regole per il corretto utilizzo. Le risposte che abbiamo avuto non sono all’altezza e soprattutto lo stato attuale è di degrado inaccettabile e diffuso a tutto il territorio comunale. Chiediamo che l’amministrazione intervenga da subito almeno con l’ordinaria manutenzione e la messa in sicurezza degli sgambatoi».

Dopo aver presentato un report sulle condizioni, Redaelli sottolinea: «Purtroppo di interventi ne abbiamo visti ben pochi. Per questo ho protocollato un’interrogazione dettagliata e puntuale. Le richieste più urgenti, di facile realizzazione, basso impatto economico e con grande beneficio per gli utenti. Chiediamo la sistemazione delle reti (chiusura dei buchi e sostituzione delle reti ammalorate); sostituzione o manutenzione delle porte e dei chiavistelli non funzionanti; l’installazione o sostituzione della cartellonistica (cartelloni di ingresso e cartelloni con il regolamento di utilizzo)».

Ci sarebbero anche interventi più corposi come la «sostituzione o manutenzione delle panchine ammalorate; l’installazione di un punto di illuminazione; l’installazione di un punto di erogazione dell’acqua munito di ciotola per bere legata con apposita catenella; l’installazione di una tettoia; la piantumazione di alberi negli sgambatoi che ne sono sprovvisti e la suddivisione degli spazi (per gli sgambatoi più estesi) per permettere un maggiore utilizzo».

Ma ci sono anche quartieri dove non ci sono sgambatoi e Redaelli rileva: «Sarebbe importante realizzarli a Vismara, la zona del Porto e la zona del Mare. Anche su questo fronte abbiamo chiesto un impegno all’Amministrazione per individuare le aree più idonee, sulle quali abbiamo fornito anche diversi suggerimenti, e per avviare una pianificazione di realizzazione. Invece cosa è stato fatto? Uno sgambatoio doppione (in zona stazione) a due metri di distanza da uno esistente. Un vero e proprio errore di priorità e spreco di denaro pubblico.

Gli sgambatoi per i cani sono un patrimonio comunale oltre che un importante servizio alla collettività. Non è ammissibile che vengano lasciati al degrado ed all’abbandono. Attendiamo risposte e azioni concrete dall’Amministrazione».