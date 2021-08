Pesaro, picchia la fidanzata poi prende quattro coltelli e la cerca: arrestato

Un 24enne di Vallefoglia, ubriaco, ha finito la sua corsa in auto in un fosso. La giovane era scappata e lui le dava la caccia

PESARO – Prende quattro coltelli e si mette in cerca della ex dopo averci litigato, arrestato.

Nella notte fra venerdì e sabato alcuni passanti hanno notato una ragazza camminare sola in strada In Sala. Hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono subito accorsi sul posto per capire che cosa fosse successo alla ragazza. Di lì a poco hanno scoperto quanto era accaduto. In pratica, secondo la ricostruzione della 19enne residente a Pesaro, lei era in macchina con il fidanzato, un ventiquattrenne di Vallefoglia di origini marocchine e un suo amico. Lei avrebbe ricevuto la chiamata del fidanzato di una sua amica che voleva sapere dove si sarebbero incontrati tutti quanti. Il fidanzato della diciannovenne, in preda alla gelosia ma anche ai fumi dell’alcol, è andato su tutte le furie pensando che fosse un suo amante. Così ha colpito al volto la ragazza con violenza. Visto che non era la prima volta che accadeva, lei è scesa ed è scappata da quella macchina guidata dall’amico del suo fidanzato.

Il 24enne si è fatto quindi accompagnare a casa dall’amico e qui ha preso quattro coltelli da cucina. Poi, su tutte le furie, è risalito in macchina lasciando l’amico da solo. Così è partito per cercare la sua ragazza. Ma per fortuna, in grave stato di ubriachezza, ha finito la sua corsa in un fosso sempre nella zona di Villa Fastiggi.

Nel frattempo i militari avevano trovato la ragazza e avevano ascoltato tutto il racconto. Poi si sono precipitati a refertare l’incidente del 24enne. La giovane ha raccontato anche gli altri quattro episodi in cui il fidanzato l’aveva picchiata così i militari hanno ricostruito il contesto dei maltrattamenti e della violenza e hanno arrestato il 24enne denunciandolo anche per il possesso abusivo di strumenti atti a offendere. La diciannovenne è stata riportata al pronto soccorso e ha ricevuto una prognosi di cinque giorni. I militari hanno anche acquisito i precedenti referti che la giovane aveva avuto dall’ospedale dopo le botte ricevute dal fidanzato per chiudere il contesto probatorio.