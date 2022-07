Pesaro, picchia una donna dentro la macchina: arrestato

PESARO- È stato un passante a notare un uomo, dentro una vettura in sosta, mentre picchiava una donna: il personale della polizia è intervenuto prontamente per porre fine alla violenza. L’uomo è quindi uscito dall’auto, aggredendo anche i poliziotti. Tratto in arresto questa mattina – 28 luglio – per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Altra operazione, questa notte, per il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano: i poliziotti hanno rintracciato un 26enne cittadino giorgiano, alloggiato presso un albergo della periferia di Fano, destinatario di un mandato di carcerazione internazionale per furti perpetrati all’estero. Arrestato.