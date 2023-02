Pesaro, piazzale D’Annunzio si rinnova: entro giugno il nuovo look

PESARO – Via libera al progetto definitivo per il nuovo Piazzale D’Annunzio.

Il tratto di lungomare si prepara a diventare, «un luogo ricco di verde, sicuro, armonioso e vivace che allungherà la passeggiata nel lato sud di viale Trieste e regalerà uno spazio suggestivo; sarà un punto di riferimento per attività e iniziative rivolte a turisti e pesaresi». Questo l’annuncio di Riccardo Pozzi, assessore al Fare che ha comunicato l’approvazione del progetto esecutivo di rigenerazione dell’area dall’importo complessivo di 500mila euro.

«Siamo partiti con la manifestazione d’interesse – ha aggiunto – che si concluderà nei primi giorni di marzo. Insieme alla ditta aggiudicataria dei lavori di rigenerazione dell’area, andremo a definire il cronoprogramma nel dettaglio, ma l’obiettivo che ci poniamo sin d’ora è concludere le operazioni entro il mese di giugno 2023».

Operazioni che si svolgeranno in circa 3 mesi, con avvio ad aprile e in due step: il primo più strutturale; il secondo più estetico (di rifinitura ed allestimento, si svolgerà nelle settimane finali). «Nella prima fase – spiega l’assessore – sposteremo di qualche metro il tratto di ciclabile che percorre il piazzale per ampliare l’area; questa parte di Bicipolitana verrà illuminata dal basso e protetta da una schermatura vegetale realizzata con delle siepi; solo una parte del tanto verde che caratterizzerà l’intero piazzale»; e che dopo l’intervento, passerà dal 2 al 37%.



«Saranno collocati piante e arbusti he ridurranno gli effetti del calore estivo, abbasseranno l’inquinamento sonoro e renderanno piazzale D’Annunzio un luogo accogliente e armonioso con le fioriere e aiuole che enfatizzeranno la concentrica generazione dello spazio». Grazie anche agli altri accorgimenti previsti, tra questi: il rifacimento di un’illuminazione, che sarà adeguata al contesto e rivolta verso il centro della piazza; lo spostamento del “Casco da leggenda” – per aprire la visuale verso l’Adriatico – e la protezione e valorizzazione, alla base, da un velo d’acqua; l’allestimento di postazioni fisse (circa 30 posti a sedere) che corrono, definendola e arricchendola lungo la circonferenza della piazza e la sistemazione della pavimentazione interna, che potrà accogliere circa 450 sedute amovibili».

Il progetto, «è stato condiviso con le attività che gravitano nella zona (strutture ricettive, bar e ristoranti, concessionari di spiagge) e ne ha raccolto la soddisfazione – aggiunge Pozzi – . Siamo molto felici di poter avviare questo cantiere che lascerà un segno importante nel percorso di valorizzazione di viale Trieste. Un percorso che ha contato, tra l’altro, la pedonalizzazione del tratto a nord, la realizzazione di parcheggi, l’installazione di “Un Casco da Leggenda” dedicato a Valentino Rossi che ha calamitato, dalla scorsa estate, migliaia di tifosi. Investimenti importanti ma fino ad oggi parziali; il progetto che realizzeremo sancirà un passaggio definitivo per la valorizzazione, attrattività ed estetica della zona mare della città».