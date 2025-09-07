Pesaro in piazza per Gaza, sulla bandiera palestinese alcuni bambini coperti da un lenzuolo

PESARO – In piazza per dire basta alla guerra, basta al massacro. Una folla colorata, sommersa dalle bandiere palestinesi e da striscioni in solidarietà al popolo di Gaza.

Almeno 200 persone tra cittadini, attivisti e istituzioni nel sit in indetto dalla Cgil, che in tantissime piazze di Italia ha voluto gridare in un solo coro: «Fermiamo la barbarie».

Un messaggio forte, amplificato da un gesto. Diversi bambini si sono sdraiati, sopra un’enorme bandiera palestinese, coperti da un lenzuolo bianco, come a ricordare i loro coetanei che hanno perso la vita sotto il fuoco israeliano. Poi le voci di chi ha voluto ricordare i tanti attivisti e lavoratori in mare, a bordo della spedizione Global Sumud Flotilla, carica di aiuti umanitari in direzione delle coste di Gaza.

A prendere parola, oltre a sindacalisti, studenti e lavoratori, anche il sindaco Andrea Biancani, che ha ricordato: «Come Comune abbiamo riconosciuto la Palestina e abbiamo chiesto ad Aspes di sconsigliare la vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali. Ma soprattutto, stiamo ospitando un ragazzo palestinese e stiamo cercando di portare qui, al sicuro, la sua famiglia».