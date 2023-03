Pesaro, in piazza per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio di Crotone

PESARO – Chiedono verità e giustizia per le vittime del naufragio di Crotone. Trentasei sigle tra associazioni e sindacati hanno manifestato in Piazza del Popolo a Pesaro davanti alla Prefettura hanno chiesto «un cambiamento nelle politiche di gestione delle migrazioni e nell’utilizzo di tutti i mezzi per il salvataggio dei migranti, cosa non avvenuta a Cutro».

«Quanto successo a pochi metri dalle coste italiane il 26 febbraio ha precise responsabilità politiche. Siamo nauseati dalle ipocrisie e dalla propaganda. Chiediamo con ancora più forza che siano aperti canali legali e sicuri d’ingresso in Europa, che i campi di detenzione in Turchia come in Libia siano evacuati, che l’Italia e l’Europa mettano in mare un’adeguata missione di soccorso istituzionale, che le navi delle ONG siano messe in condizione di operare senza ostacoli e criminalizzazione.

Il nostro Paese si sta macchiando di gravi crimini quali l’omissione di soccorso. Un giorno qualcuno ci chiederà conto di tutto ciò e ci chiederà dove eravamo in questi giorni, in questi anni. Non possiamo accettare questa situazione. Non siamo e non restiamo indifferenti.

Non siamo e non saremo mai complici».

Ecco le sigle che hanno partecipato.

Africa chiama Fano

Allarghiamo gli orizzonti

Alternativa Libertaria Fano Pesaro

Amnesty International Pesaro

Anpi provinciale Pesaro Urbino

Arci Pesaro Urbino

Associazione Papa Giovanni XXIII Fano

Ass. Sostenibilità Equità Solidarietà (sequs)

Associazione Il Vascello

Azione Cattolica diocesana di Fano

Banca del gratuito OdV – Fano

Bottega del mercato equo e solidale di Fano. Mondo Solidale

Caritas Diocesana di Pesaro

Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola

CGIL Pesaro Urbino

Cooperativa Sociale Utopia

Donne in nero – Fano

Emergency Fano

Femminismi blog

Festa dei Popoli Odv

FIOM Pesaro Urbino

Gruppo Regionale Marche Società Italiana Medicina delle migrazioni

In Comune – Fano

Le Veglie contro le Morti in Mare

Legacoop Marche

Lutva

MCE Pesaro

Mediterranea Saving Humans – Edt Pesaro

Movimento Federalista Europeo Pesaro e Fano

Reciproca Onlus

Refugees Welcome Italia – Gruppo di Pesaro e Urbino

Scuola di Pace “Pierluigi Panzieri” – Pesaro

Scuola di Pace “Carlo Urbani” di Fano

Time for peace and development Marche Odv – Ets

Ufficio pastorale Migrantes di Fano