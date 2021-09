Pesaro piange la scomparsa di Stefania Geminiani, responsabile Pari opportunità della Provincia

PESARO – La Provincia di Pesaro e Urbino piange la prematura scomparsa, dopo una lunga malattia, della responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Urp, Pari opportunità Stefania Geminiani.

«Siamo profondamente addolorati – evidenziano il presidente Giuseppe Paolini ed il direttore generale Marco Domenicucci -. Ricordiamo la grande professionalità e l’impegno profuso nello svolgimento del suo lavoro, oltre alla capacità di gestire le relazioni interpersonali ed i rapporti con l’utenza esterna ed i colleghi di lavoro. Ai familiari il cordoglio dell’intera Amministrazione provinciale».

Entrata nell’ente nel 1995 come responsabile dell’Ufficio di Presidenza, Stefania Geminiani è stata capo di Gabinetto dal 2002 al 2004 e quindi responsabile Posizione organizzativa nel versante della Comunicazione istituzionale, Ufficio relazioni con il pubblico e Pari opportunità. Laureata in Giurisprudenza, con successivo master in Comunicazione pubblica/Urp, ha assunto anche i ruoli di Presidente del CUG (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità) e “Consigliera di Fiducia” della Provincia.

I funerali si terranno sabato alle ore 15 a Pesaro, nella Chiesa di Cristo Risorto.