Pesaro piange la morte di Anna Guerra, ex consigliera provinciale e comunale

PESARO – Spirito battagliero, sempre in prima linea sui fatti politici e per aiutare i più deboli. Pesaro piange la scomparsa di Anna Guerra, ex consigliera comunale e provinciale morta a 88 anni.

Anna Guerra è stata membro del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, ma in città si è sempre fatta sentire nel campo della solidarietà e in iniziative a tutela dei diritti delle donne.

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini si unisce al cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Guerra, ex consigliere provinciale e comunale, punto di riferimento dell’associazionismo femminile del territorio: «Perdiamo una figura di spessore, capace di portare avanti negli anni battaglie significative per i diritti umani e civili». Una donna che ha sempre stimolato le istituzioni «con coerenza e tenacia, spendendosi per lo sviluppo culturale della provincia, per il volontariato e per i più deboli con iniziative coraggiose», evidenzia Paolini.

«Mi unisco, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, al dolore dell’intera città per la scomparsa della cara Anna Guerra». È il cordoglio del sindaco Matteo Ricci per la morte di Anna Guerra, professoressa, consigliera provinciale e comunale per la Democrazia Cristiana, scomparsa all’età di 88 anni. «Sempre combattiva, è stata un esempio di impegno politico e sociale, sempre caratterizzato dalla profonda fede che la contraddistingueva».