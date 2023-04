Pesaro piange la scomparsa dello skipper Michele Cinquepalmi. Con il suo Chica Boba attraversò l’Atlantico

PESARO – Pesaro, ed in particolare il mondo della vela, in lutto per la scomparsa di Michele Cinquepalmi mancato nella giornata del 23 aprile. Il 75enne ha scritto pagine indelebili nel mondo della navigazione locale e non. Tra le sue imprese più memorabili la partecipazione con la sua barca Chica Boba alle Colombiadi del 1992 e la traversata dell’oceano atlantico. L’uomo era rimasto tempo fa vittima di una brutta caduta nella quale aveva battuta violentemente la testa: un incidente dal quale non si era purtroppo più ripreso fino al triste epilogo.



Il velista Michele Cinquepalmi insieme al suo equipaggio femminile (Foto Andrea Biancani facebook)

Tra i suoi meriti anche quello di aver sdoganato la presenza femminile tra i componenti degli equipaggi marinareschi, una vera rarità nel mondo velistico dove ancora le superstizioni sono dure a morire. Tantissime le dimostrazioni di cordogli ed i ricordi condivisi sui social in queste ore tra aneddoti e tanti compagni avventure che ne celebrano le doti, sia quelle umane che, di esperto marinaio.

Lo ricorda così Andrea Biancani: «Mi piace ricordarti così, insieme al tuo equipaggio di donne, con le quali hai condiviso la tua grande passione della vela e del mare. Hai donato senza risparmiati l’amore per il mare e hai generato l’incontro delle persone legandole nel sentimento dell’amicizia. Senza di te il porto sarà diverso. Condoglianze alla famiglia». Lo skipper lascia la moglie Marina e i figli Luca e Max. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Loreto; si attende la folla delle grandi occasioni.