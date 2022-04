Pesaro, pestato e rapinato da una banda: finisce in ospedale

Il fatto è avvenuto in via Saffi. Non sono chiari i motivi, sul caso stanno indagando i carabinieri

PESARO – Accerchiato e aggredito, finisce in ospedale con le costole rotte.

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alle 2 in via Saffi. Un giovane straniero è stato malmenato da una banda di stranieri. Non sono affatto chiari i motivi ma pare che il gruppo avesse visto il giovane utilizzare il cellulare per riprenderli. Lo hanno pestato e gli hanno preso il cellulare prima di scappare.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno recuperato il cellulare e stanno cercando di ricostruire la vicenda e i motivi del violento pestaggio.

Dagli esami medici, si è visto che aveva alcune costole fratturate. I medici gli hanno diagnosticato 20 giorni di prognosi.

Interrogato dagli inquirenti, non ha saputo dare spiegazioni sul perché dei fatti visto che non conoscerebbe i suoi aggressori. Si cercheranno anche immagini di videosorveglianza per risalire alla banda. Per ora si procede per rapina impropria contro ignoti.