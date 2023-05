Pesaro, perde il controllo dell’auto e si ribalta: illeso il vicario della Questura Giacinto Profazio

PESARO – Avrebbe perso il controllo della sua auto innescando una carambola terminata con il ribaltamento del mezzo. Grave incidente nel pomeriggio del 19 maggio a Tombaccia. Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, il vicario della Questura, Domenico Giacinto Profazio.



Il 50enne era al volante della sua Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe colpito un palo presente a bordo strada: il veicolo sarebbe stato così rimbalzato nel mezzo della sede stradale finendo poi per ribaltarsi. Il destino ha voluto che in quel momento nessuna altra vettura transitasse da quelle parti.



Vista la dinamica ed i violenti urti si è temuto subito il peggio: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha optato per il trasferimento in codice rosso l’uomo al nosocomio di Torrette. Via via che le ore sono passate l’apprensione è in parte scemata: nonostante il codice rosso sarebbe stato il diretto interessato a tranquillizzare familiari ed amici sulle sue condizioni.