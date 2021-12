PESARO – Litigi e percosse, due giornate turbolente. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica la Polizia è intervenuta in Strada della Romagna, nella zona di Cattabrighe, lungo la statale 16, dove era stata segnalata una furiosa lite tra una coppia: lei, 34 anni, di origine rumena, lui, 35enne italiano. La segnalazione tra l’altro ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine per Codice rosso che si attiva quando gli episodi denunciati riguardano reati che si inseriscono all’interno di un più ampio quadro di violenza domestica o di genere. All’arrivo della polizia l’uomo si era allontanato spontaneamente: è stato denunciato per lesioni e percosse. La donna è stata soccorsa e curata per i traumi subiti. Una coppia già nota per questo tipo di interventi.

Una scintilla invece ha acceso una lite furibonda in pieno centro storico nella zona di Galleria Roma. Erano le 17,30 di domenica 5 dicembre, orario del passeggio tra mercatini e vetrine natalizie.

Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento di una pattuglia della polizia, cosa che ha causato un fuggi fuggi dei coinvolti che si sono spostati in via Borgomozzo. Non si conoscono le ragioni, ma non ci sono stati feriti.



Infine, restando in tema di liti, sabato nel primo pomeriggio sempre la polizia è stata chiamata a intervenire nella zona della stazione ferroviaria, in piazzale Falcone Borsellino per una lite violenta tra due persone, un uomo di mezza età, e uno più giovane e di colore, avvenuto di fronte alle persone che erano in attesa dell’autobus. Non si conoscono i motivi della lite forse accresciuta anche dall’alcol. Sul posto, insieme alla polizia, anche un’ambulanza del 118.