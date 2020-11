Pesaro, passeggiata contromano in centro: nuova multa per Carriera

PESARO – Passeggiata contromano e video al poliziotto, per Umberto Carriera una nuova multa. Era stato lui stesso ad annunciarlo: «Sarò alla testa di una passeggiata contromano nel centro storico di Pesaro, per ribadire il mio, il nostro, disappunto rispetto a normative inutili, liberticide e illegittime. Basta con la strategia della paura. Opporsi, reagire, resistere e mobilitarsi contro chi ha scelto di distruggere le nostre libertà è un dovere morale».

Da sabato 14 novembre il sindaco Matteo Ricci, con una ordinanza ha istituito un senso unico pedonale per le vie del centro storico per evitare assembramenti e garantire un flusso continuo nel passeggio. A presidiare tutto Polizia e Poliza locale.

Ma Carriera ha raggiunto un negozio percorrendo la via in contromano a piedi. Una volta dentro, un poliziotto lo ha raggiunto e lui ha documentato tutto in un video finito in rete dove l’agente chiede di identificarlo.

«Sono stato inseguito in centro storico, mentre facevo acquisti per aiutare i negozi in difficoltà, perché non ho rispettato a piedi, il senso di marcia imposto. Ho comprato dei libri, una camicia e dei vestiti per aiutare anche i negozi in difficoltà. Gli agenti vengono mandati a fare la caccia all’uomo».

Carriera riceverà una multa, le forze dell’ordine e la Polizia Locale stanno valutando l’inosservanza dell’ordinanza. Nel weekend sono state multate altre 4 persone sorprese a girare dalle 22 alle 5 di mattina.