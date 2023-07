Pesaro, parrucchiere trovato morto in casa: non rispondeva al telefono da giorni

PESARO – E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione sita in via Cassiani, nella zona di Torraccia, a Pesaro. Ad essere fatale ad Antonio Gabucci, parrucchiere 63enne, probabilmente è stato un malore.



A dare l’allarme sarebbe stato il cugino che da giorni aveva provato inutilmente a mettersi in contatto telefonico con l’uomo; preoccupato di questo silenzio prolungato ha allertato le autorità che, nella giornata del 26 luglio, si sono recate sul posto.



Il 63enne, che viveva da solo, non rispondeva al campanello: un dettaglio che ha fato temere il peggio. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta e fatto l’amara scoperta. L’uomo era deceduto da diversi giorni. Sul posto anche gli operatori del 118. Nessun segno di effrazione o colluttazione è stato rilevato dalle autorità: nessun dubbio sulle cause naturali del decesso. La salma è stata comunque messa a disposizione della Procura per l’eventuale autopsia.