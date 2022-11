Pesaro, al parco Miralfiore l’angolo degli scacchi grazie alla Gulliver e all’economia circolare

PESARO – Inaugurate al Parco Miralfiore due postazioni inclusive per il gioco degli scacchi grazie ad Altrogiro, il progetto di economia circolare promosso dall’Amministrazione comunale e Onlus Gulliver.

«Aggiungiamo un altro tassello alla strategia di valorizzazione di quest’area verde della città – dicono Enzo Belloni, assessore all’Operatività e Francesca Frenquellucci, assessora alla Partecipazione –. Dopo la sistemazione del laghetto, la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione dell’area giochi inclusiva, l’ideazione di appuntamenti dedicati, abbiamo deciso di accogliere il suggerimento del consigliere Lorenzo Lugli: realizzare un angolo dedicato agli scacchi, un gioco che permette di far giocare, insieme, giovani e adulti. Con Gulliver, abbiamo cercato il miglior prodotto da collocare all’interno del Parco; dopo poche settimane inauguriamo due postazioni che arricchiscono, ancor più il Miralfiore».

«Un parco che vogliamo sempre più vissuto, vivibile e ordinato; in questo senso il lavoro che stiamo svolgendo insieme alle forze dell’ordine – conclude Belloni – sta iniziando a dare i suoi risultati, ne siamo molto orgogliosi».

Tavoli bianchi e neri e panche sono state collocate a poche decine di metri dal bar Serra degli Agrumi, «e rappresentano un segno tangibile del coinvolgimento della città ad adottare comportamenti sostenibili, sia economicamente, sia dal punto di vista ambientale – ha sottolineato Andrea Boccanera, presidente Onlus Gulliver -. Sono sempre più i pesaresi che consegnano al nostro Bottegone indumenti e elettrodomestici che non usano più. Prodotti che noi sistemiamo, laviamo e in parte doniamo alle famiglie bisognose, in parte vendiamo nei nostri tre shop. Un’azione circolare i cui frutti possiamo vedere anche oggi, sedendoci a giocare a scacchi».

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, anche il vicepresidente e il consigliere dell’asd Scacchi Pesaro, Roberto Terenzi e Giorgio Palma, il consigliere Giampiero Bellucci, i volontari della Gulliver.